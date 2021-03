Für die Impfungen sollen in den Hotspots die Kapazitäten der dortigen Impfstellen erweitert werden. In einem Hotel in Zeulenroda soll darüber hinaus für sechs Wochen eine zusätzliche Impfstelle für den Kreis Greiz eingerichtet werden. In Meiningen geht am 14. April ein großes überregionales Impfzentrum für Südthüringen in Betrieb.