Corona-Impfung Thüringen will Impfangebot für alle Kinder ab 12 bis Sommerferien-Ende

Thüringen will allen Kindern ab zwölf Jahren bis zum Ende der Sommerferien ein Impfangebot machen. Das sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Mittwoch nach einem Kinder-Impfgipfel in Erfurt. Das Land sei vorbereitet, die Mehrheit der Eltern und auch der Kinder stehe seiner Meinung nach einer Impfung sehr aufgeschlossen gegenüber. Nun komme es darauf an, wann der Impfstoff zugelassen wird und wieviel Vakzin Thüringen erhält, so Ramelow.