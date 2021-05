Das Interesse an einer digitalen Impfbescheinigung in Thüringen ist sehr groß. Die Kassenärztliche Vereinigung (KVT) teilt mit, bereits eine halbe Stunde nach der Freischaltung am Mittwoch habe es rund 4.000 Zugriffe auf die Unterseite des Corona-Impfportals impfen-thueringen.de gegeben. Dort die Bescheinigung online beantragt werden.

Laut Jörg Mertz von der KVT könnten sich derzeit 270.000 Menschen ihr Zertifikat abrufen, die zuvor in den regionalen Impfstellen oder den großen Impfzentren des Landes gegen Covid-19 geimpft worden seien. Seinen Angaben nach ist jedoch das EU-weite Zertifikat noch nicht enthalten, mit dem der digitale Nachweis in der gesamten Europäischen Union anerkannt wird . Dieses Zertifikat - eine Art Siegel - ist für Deutschland noch nicht vom Bundes-Gesundheitsministerium freigegeben worden. Das "Grüne Zertifikat" ist laut Mertz für Ende Mai geplant. Damit können Auslandsreisen erleichtert werden.

Die Impfbescheinigung kann per QR-Code auf dem Smartphone-Display ausgelesen werden. Es lässt sich aber auch ausdrucken. Thüringen testet den elektronischen Impfnachweis in einem Pilotprojekt, an dem auch Brandenburg beteiligt ist. Der Nachweis ersetzt nicht den Impfpass und gilt nur in Verbindung mit dem Personalausweis.