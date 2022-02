Nach der letzten Gesundheitsministerkonferenz am 14. Februar ist aber weiter unklar, ob der Bund den geforderten Kriterienkatalog liefern wird. Eher läuft es darauf hinaus, dass die Bundesländer für sich entscheiden.

Es herrsche aber "große Einigkeit" über ein gestuftes Verfahren, betonte Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne. Demnach sollten alle betroffenen Beschäftigten ab Mitte März 14 Tage Zeit zur Vorlage entsprechender Nachweise bekommen. Wer sich noch impfen lassen wolle oder noch nicht vollständig geimpft sei, könne weiterarbeiten. Auch solle zwischen Mitarbeitern unterschieden werden, die direkt am Patienten arbeiten und solchen in anderen Bereichen. Zudem solle ein Gesundheitsamt die Weiterarbeit nicht geimpfter Personen erlauben, wenn andernfalls die Versorgung in der betreffenden Einrichtung gefährdet würde.