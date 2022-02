Einrichtungsbezogene Impfpflicht Für Beschäftigte im Gesundheitswesen gilt ab dem 16. März 2022 eine gesetzliche Impfpflicht gegen Covid-19. Bis zum 15. März müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kliniken, Pflegeheimen et cetera ihrem Arbeitgeber einen entsprechenden Nachweis über die vollständige Impfung, einen Genesenennachweis, oder ein ärztliches Attest darüber, dass sie aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, vorlegen. Liegt der Nachweis nicht bis zum 15. März vor oder bestehen Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit des vorgelegten Nachweises, sind die Leiter der Einrichtungen verpflichtet, das zuständige Gesundheitsamt zu benachrichtigen. Dieselben Pflichten gelten, wenn nach dem Ablauf der Gültigkeit kein neuer Nachweis vorgelegt wird. Quelle: Bundesgesundheitsministerium und Kassenärztliche Bundesvereinigung