Einrichtungsbezogene Impfpflicht Für Beschäftigte im Gesundheitswesen gilt ab dem 16. März 2022 eine gesetzliche Impfpflicht gegen Covid-19. Bis zum 15. März müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kliniken, Pflegeheimen et cetera ihrem Arbeitgeber einen entsprechenden Nachweis über die vollständige Impfung, einen Genesenennachweis, oder ein ärztliches Attest darüber, dass sie aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, vorlegen. Liegt der Nachweis nicht bis zum 15. März vor oder bestehen Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit des vorgelegten Nachweises, sind die Leiter der Einrichtungen verpflichtet, das zuständige Gesundheitsamt zu benachrichtigen. Dieselben Pflichten gelten, wenn nach dem Ablauf der Gültigkeit kein neuer Nachweis vorgelegt wird. Quelle: Bundesgesundheitsministerium und Kassenärztliche Bundesvereinigung

Außerdem wird das Verfahren unterbrochen, wenn die oder der Betroffene Termine für eine vollständige Impfserie vorlegt, wobei der erste Impftermin nicht mehr als drei Wochen in der Zukunft liegen darf, so das Thüringer Gesundheitsministerium. Ministerin Heike Werner (Linke) wird mit den Worten zitiert, man wolle "motivieren statt sanktionieren".

Und auch das Betretungsverbot kommt nicht über Nacht: nach dem Erlass einer entsprechenden Verbotsverfügung Anfang bis Mitte Juli tritt diese Ende Juli/Anfang August in Kraft. Marliese Biederbeck vom Berufsverband für Pflegeberufe Südost hat im Gespräch mit MDR THÜRINGEN dringend Augenmaß angemahnt, gerade mit Blick auf die niedrige Impfquote in Thüringen.

Wie der Stand in den einzelnen Einrichtungen ist, darüber gebe es keine verlässlichen Zahlen, man wisse aus Erhebungen der Krankenhausgesellschaft lediglich, dass die Quote in Krankenhäusern deutlich höher ist als im Bevölkerungsschnitt und der Pflegeheimbereich nicht ganz so gut dabei ist wie die Krankenhäuser.