In Thüringen sind indes Impftermine mit dem Vakzin des Herstellers Novavax jetzt für jedermann buchbar. Ein Nachweis über eine Beschäftigung im Gesundheitswesen sei nicht mehr nötig, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen am Dienstag mit. In den meisten Impfstellen besteht am Samstag dazu die Gelegenheit. Allerdings muss man vorher einen Termin buchen. Rund 500 Termine seien bisher vergeben worden.