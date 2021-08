Am Montag (00.00 Uhr) lag der Anteil von geimpften Jugendlichen im Freistaat bei 12,3 Prozent, wie aus einer Übersicht des RKI hervorgeht. Nur in Baden-Württemberg (13,2 Prozent) war der Wert noch höher. Im Bundesdurchschnitt liegt die Quote in dieser Altersgruppe bei knapp 10 Prozent. Mindestens eine erste Spritze haben in Thüringen insgesamt 15,9 Prozent der 12- bis 17-Jährigen (Bund: 20,5 Prozent). Insgesamt ist in Thüringen etwa die Hälfte der Bevölkerung vollständig geimpft (50,9 Prozent), bei Erstimpfungen liegt die Quote bei 55,6 Prozent.