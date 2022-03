Räume der KVT in Weimar wurden durchsucht.

Räume der KVT in Weimar wurden durchsucht.

Räume der KVT in Weimar wurden durchsucht. Bildrechte: imago/Bild13

Die Staatsanwaltschaft Erfurt ermittelt offenbar gegen die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT). Dabei geht es um angebliche Veruntreuung in Impfzentren . Zuerst berichtete die Thüringer Allgemeine.

Bereits am Mittwoch wurden demnach die Räume der KVT in Weimar durchsucht. Laut Staatsanwaltschaft Erfurt haben sich die Verantwortlichen kooperativ gezeigt und die erforderlichen Unterlagen herausgegeben. Der Vorwurf lautet "Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitslohn". Die Ermittlungen stünden im Zusammenhang mit den Impfzentren der KVT. Es gebe offene Fragen und die wollen KVT und Gesundheitsministerium möglichst schnell aufklären, so eine Sprecherin.