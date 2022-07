Die Thüringer Hersteller von medizinischen Implantaten fürchten, seltener gefragte Produkte aus Kostengründen nicht mehr herstellen zu können. Grund sei die novellierte Medizinprodukteverordnung, so der Geschäftsführer von Königsee-Implantate, Frank Orschler. Danach müssten jetzt auch bereits am Markt etablierte Produkte neu zertifiziert werden.

Auch die Medizintechnik Sattler in Königsee sowie Ibismed Medizintechnik in Kahla schilderten derartige Probleme gegenüber MDR THÜRINGEN. Hohe Kosten und lange Wartezeiten beim Tüv seien problematisch, so Orschler.