Im Weimarer Westen herrscht Aufbruchstimmung. In den Hallen, wo Coca Cola 1991 in Anwesenheit von Bundeskanzler Helmut Kohl einst einen neuen Produktionsstandort in Betrieb nahm, stehen nun unzählige Kisten mit chinesischen Schriftzeichen auf dem Boden. Der Grund: Auf dem ehemaligen Gelände des Coca-Cola-Werks entsteht ein neues Produktions- und Logistikzentrum der Firma "Desay SV Automobile Europe". Sie hat ihren Hauptsitz in Weimar, gehört aber zum chinesischen Konzern "Desay SV Automobile" und produziert Antennen- und Fahrzeugelektronik. Während Desay bereits 2017 seine erste Produktionsstätte von Bad Blankenburg nach Legefeld verlegte, sollen in der Schwanseestraße nun mittelfristig 40 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, beispielsweise in den Bereichen Qualitätssicherung, Produktion und Logistik.