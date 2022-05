Thüringen hat zurzeit die höchste Inflationsrate aller Bundesländer. Nach Angaben des Bundesamtes für Statistik stiegen die Preise im April in Thüringen um 8,1 Prozent. In Schleswig-Holstein und Hamburg lag das Plus nur bei 6,8 Prozent. Im Bundesdurchschnitt gingen die Preise um 7,4 Prozent nach oben. Laut Landesamt für Statistik sind im April in Thüringen vor allem die Preise für Energie deutlich gestiegen. Öl, Gas, Strom und Sprit waren über 38 Prozent teurer als im Vorjahr. In Hamburg und Schleswig-Holstein betrug die Teuerung bei Energie dagegen weniger als 30 Prozent.