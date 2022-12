Neuheiten ausgezeichnet Thüringer Innovationspreise gehen nach Jena

Der Physiker Hartmut Heyer aus dem Weimarer Land wurde mit dem Abbe-Preis für sein Lebenswerk geehrt. Bildrechte: media stiftung thüringen

Eine weitere Preiskategorie war am Mittwochabend in Weimar der Abbe-Preis. Mit ihm wird traditionell innovatives Unternehmertum geehrt, in diesem Jahr erhielt ihn Hartmut Heyer für sein Lebenswerk. Der Physiker aus Mellingen wagte nach der Wende die erste Ausgründung aus der Uni Jena - seine optischen Komponenten sind weltweit gefragt und zu finden in Satelliten, in Lasern für Augen-OPs oder Laserstrahlschweißern für Herzschrittmacher.