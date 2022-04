Am Dienstag sagte der SPD-Politiker Schneider der Deutschen Presse-Agentur, dass die Entscheidung von Intel, in Magdeburg eine Giga-Fabrik mit bis zu 10.000 Arbeitsplätzen zu bauen, auch Nordhausen zugute kommen würde. Ein ähnlicher Effekt sei bereits in Arnstadt mit dem Bau eines Batteriewerks durch den chinesischen CATL-Konzern zu beobachten, der rund 1,8 Milliarden Euro investiere und 2000 Arbeitsplätze plane. Er habe eine Sogwirkung auch über sein direktes Umfeld hinaus. Intel, CATL und Tesla in Brandenburg seien Symbole dafür, "dass die High-Tech-Industrie in den Osten geht".