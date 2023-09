Wegen der aufwändigen Bergung eines entgleisten Güterzugs in der Nähe von Paderborn fahren die Intercity-Züge zwischen Gera und Köln/Düsseldorf bis mindestens 24. September eine zeitaufwändige Umleitung. Das teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit. Die Fahrzeit verlängere sich um 40 Minuten, weil die Fernverkehrszüge über Herford umgeleitet würden. Die Halte in Soest, Lippstadt und Padernborn entfielen.