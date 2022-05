Ausflüge Internationaler Museumstag 2022 auf Schloss Burgk eröffnet

Hauptinhalt

Thüringen gibt in diesem Jahr den bundesweiten Auftakt für den Internationalen Museumstag. Am Sonntagvormittag kam auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zum Schloss Burgk in Ostthüringen. Als Bundesratspräsident hat er den Aktionstag eröffnet, an dem sich in ganz Deutschland mehr als 1.600 Museen beteiligen.