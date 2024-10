Allerdings gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Altersgruppen. Am höchsten war demnach der Anteil der Internetnutzenden in der Altersgruppe der 16- bis 44-Jährigen mit 98,5 Prozent. Damit liegen die jungen Erwachsenen in Thüringen leicht über dem bundesdeutschen Durchschnittswert für diese Altersgruppe (98,0 Prozent), so das Landesamt.