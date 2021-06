Auch in Thüringen haben Inzidenz-Werte in der Corona-Pandemie erhebliche Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben. Von ihnen hängen Lockerungen - oder Verschärfungen - in Schulen und Kindergärten, Restaurants und Bars, für Geschäfte, bei der Maskenpflicht und in weiteren Bereichen ab.

So orientiert sich die im Juni gültige Verordnung der Thüringer Landesregierung insbesondere an den Inzidenz-Werten 35, 50 und 100. Diese Zahlen müssen nach Zählung des Robert Koch-Instituts an fünf Werktagen hintereinander unterschritten sein, damit am übernächsten Tag in den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten Lockerungen in Kraft treten. Liegen die Zahlen an drei Tagen nacheinander wieder über einem der Schwellenwerte gelten schärfere Regeln. Bei einer Inzidenz über 100 greift die sogenannte Notbremse des Bundes. Sie sieht Beschränkungen unter anderem bei Kontakten, in den Schulen und Kitas sowie für den Einzelhandel vor. Maßgeblich sind hier zudem die Werte 150 und 165.

Inzidenz Die Sieben-Tage-Inzidenz beschreibt, wie viele neue Corona-Infektionen in einer Region innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner registriert wurden. Maßgeblich für die Anwendung von Regeln sind die Zahlen des Robert Koch-Instituts.