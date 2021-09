Christian Fischer ist ziemlich wütend: Für seine Tochter hat er das iPad gekauft, das sie in der Schule nutzen wird. Ihm gehe es nicht um die 750 Euro, sagt er, auch wenn es Eltern gebe, für die das finanziell schwer zu leisten sei.

Das mache ihn betroffen: "Wir leben in Thüringen in einem Land, das sich beeilen muss, digital den Anschluss nicht zu verpassen. Digitale Unterrichtsmethoden sollten so forciert werden, dass wir wirklich mal nach vorne kommen, ansonsten hängen wir uns selber ab. Thüringen, das Land der Dichter und Denker, und wir bezahlen unsere iPads selbst."