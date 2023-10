Erhöhter Schutz für jüdische Einrichtungen

Maier teilte mit, dass der Schutz der jüdischen Einrichtungen in Thüringen verstärkt werden solle. Zuvor hatte er Gespräche mit der jüdischen Landesgemeinde über Schutzmaßnahmen geführt. Das bestätigte auch Reinhard Schramm, der Vorsitzende der Landesgemeinde. In einem offenem Brief an die Mitglieder der Gemeinde erklärte Schramm am Sonntag, dass sich mit dem Krieg die Gefahr von Anschlägen für Juden in Deutschland erhöht habe. Weiter schreibt er: "Wir können - so bin ich überzeugt - auf das Engagement der Sicherheitsorgane für unseren Schutz vertrauen".

Schon am Samstag hatte Schramm die Angriffe als "tragisch" bezeichnet. Die Angriffe ausgerechnet zum Abschluss mehrerer hoher jüdischer Feiertage zielten gegen die Zivilbevölkerung und träfen Israel auf dem Weg der Verbesserung seiner Beziehung zu arabischen Ländern völlig überraschend. Er verwies darauf, dass Israel jüngst seine Beziehungen zu Ländern wie Marokko, dem Sudan und Bahrain verbessert habe und mit Saudi-Arabien über eine Annäherung verhandle. Dies passe den Angreifern augenscheinlich nicht.

Gedenkstätte Buchenwald in Sorge um Holocaust-Überlebende

Tief betroffen von den Angriffen zeigte sich auch die Gedenkstätte Buchenwald. Wie Jens-Christian Wagner, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur erklärte, sei man in Sorge um Überlebende des NS-Konzentrationslagers bei Weimar. Einige von ihnen lebten in Tel Aviv und in Orten entlang des Gaza-Streifens und seien somit unmittelbar bedroht. "Es ist furchtbar, dass Holocaust-Überlebende ausgerechnet in Israel bedroht werden. Israel ist ja der Ort, an den sie gegangen sind, um in Sicherheit zu sein", so Wagner.

Mehr als 600 Tote in Israel