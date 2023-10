Der Krieg in Israel hindert den Buchenwald-Überlebenden Naftali Fürst an einem geplanten Besuch in Thüringen. Wie der Intendant der Achava-Festspiele, Martin Kranz, mitteilte, sollte Naftali Fürst als Präsident des Internationalen Buchenwald-Komitees am Montag als Zeitzeuge im Landtag sprechen.