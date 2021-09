Darauf haben Thüringer Jäger lange gewartet. Während die meisten Bundesländer schon im vergangenen Jahr Nachtzieltechnik für die Jagd freigegeben haben, mussten sich Waidmänner und- frauen hierzulande noch gedulden. Politisch in Bewegung kamen die Dinge dann Anfang Juli, als der Landtag auf Antrag der FDP beschloss, die Nachtzieltechnik zuzulassen.

Gut zwei Monate später ist nun die neue Ausführungsverordnung zum Thüringer Jagdgesetz fertig. Begründet wird die Freigabe von sogenannten Vor- und Nachsatzgeräten mit dem Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) . Die für den Menschen ungefährliche, aber für Tiere tödliche Seuche, grassiert seit vergangenem Jahr in Brandenburg.

Veterinäre eines Bergungsteams untersuchen in Schutzanzügen ein totes Wildschwein. (Symbolbild)

Die Technik war in Deutschland lange Zeit verboten, da es nach Meinung der Sicherheitsbehörden zu gefährlich war, wenn zehntausende derartige Geräte in Privatbesitz sind. Schließlich kann ein geübter Schütze mit der entsprechenden Technik auf mehrere hundert Meter einen Menschen erschießen. Mit Blick auf die aus Osteuropa anrollende ASP hob Anfang 2020 zunächst der Bund das waffenrechtliche Verbot auf. Damit Jäger die Geräte einsetzen dürfen, mussten aber auch die Länder ihre Jagdgesetze anpassen.

Wildschweine werden in der Regel nachts bejagt. Erst dann trauen sich die scheuen Schwarzkittel aus ihren Verstecken. Der Einsatz der bisher verbotenen Technik erleichtert einen sicheren Schuss bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Nachtzielgeräte sind in der Regel kleine Wärmebildkameras, die vor oder hinter das Zielfernrohr geschraubt werden. Mit ihnen kann ein Ziel auch bei völliger Dunkelheit anvisiert werden. Bisher mussten Jäger auf klare Mondnächte hoffen, um der Schwarzkittel habhaft zu werden.

Ein multifunktionales Wärmebildgerät der Marke Nitehog. Bei Bedarf lässt es sich am Zielfernrohr der Jagdwaffe anbringen.

Auch ohne Nachtzieltechnik haben Thüringens Jäger im vergangenen Jahr mehr als 45.000 Wildschweine erlegt. Diese sogenannte Jahresjagdstrecke ist auch ein Beweis für die ständig steigenden Wildschweinpopulationen . Ende der 1990er-Jahre wurden in Thüringen noch weniger als 15.000 Wildschweine pro Jahr geschossen. Das Schwarzwild profitiert von den milden Wintern der vergangenen Jahre und dem großflächigen Mais- und Rapsanbau.

Die neue Verordnung bringt den Thüringer Jägern auch noch andere Erleichterungen. So sollen sie auch mehr Rot- und Damwild schießen, weil dieses die gestressten Wälder mit Verbiss weiter schädigt. Jäger werden nicht mehr bestraft, wenn sie binnen drei Jahren zehn Prozent mehr Tiere erlegen als im behördlichen Abschussplan stehen. Außerdem kommt es bei der Erlegung von Hirschen künftig nicht mehr auf die Stärke des Geweihs, sondern nur noch auf das Alter des Tieres an. Jäger müssen also bei Rothirschen nicht mehr nachzählen, wie viele Enden ihr Geweih hat, bevor sie auf sie schießen.