In Deutschland gibt es etwa 100 Haftplätze für Mütter mit Kindern, meist in speziellen Mutter-Kind-Wohngruppen. Thüringer Frauen werden in der JVA Chemnitz inhaftiert. Eine davon ist Nina aus Erfurt. Wie der Alltag einer Mutter im Frauengefängnis aussieht, lesen Sie in dem Artikel von Grit Hasselmann.