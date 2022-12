Die Tiere in Thüringen haben uns nicht nur zum Schmunzeln und Staunen gebracht, sondern haben auch für einige Überraschungen gesorgt. Grund genug zurückzublicken und sich an die kuriosesten Tier-Nachrichten zu erinnern.

Das hatte die Polizei wohl nicht erwartet: Die Ermittler waren im Februar 2022 mit einem Zivilfahrzeug zu einer Durchsuchung gefahren. Als sie an ihrem Zielort ankamen und ausgestiegen waren, sprang der Ziegenbock auch schon auf den Rücksitz und verweilte dort. Laut Besitzer war das Tier wohl auf eine Spritztour aus, da es gerne in Autos mitfährt. Diesen Wunsch konnten die Beamten nun nicht erfüllen, da sie gerade in einem Fall ermittelten.