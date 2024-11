Einen Tag nach seiner Festnahme in Thüringen sitzt der mutmaßliche linksextreme Gewalttäter Johann G. in Untersuchungshaft. Wie die Bundesanwaltschaft am Sonnabendabend mitteilte, setzte ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe den Haftbefehl gegen G. in Vollzug. Zuvor war er von Beamten der sächsischen Polizei im Auto nach Karlsruhe gebracht worden.