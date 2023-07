Im vergangenen Jahr sind in Thüringen 27 verbale oder körperliche Übergriffe gegen Journalisten registriert worden. Das teilte das Innenministerium am Freitag mit. Darunter seien acht Körperverletzungsdelikte und jeweils fünf Fälle von Beleidigungen und Bedrohungen gewesen. Seit 2019 sei die Zahl der Übergriffe auf Medienschaffende stetig gestiegen, hieß es am Freitag.