Gräßer, der selber Klezmer-Musiker ist, freute sich auch über neue Partner: "Ein ganz kleiner Ort an der Grenze zu Bayern, Almerswind, wo ein sozio-kulturelles Zentrum entstehen will. Die sind auf uns zugekommen, weil sie gesagt haben, 'eure Werte und unsere Werte, die treffen so gut zusammen'" – eine Offenheit, die der Festivalleiter begrüßt, schließlich ist sie eine gute Gesprächsgrundlage für eine Zusammenarbeit.

Für das Eröffnungskonzert im Kultur- und Kongresszentrum Gera hat das Festival Hadar Maoz und ihre Band eingeladen. Die Sängerin, Tänzerin und Multiinstrumentalistin aus Israel verarbeite in ihrer Musik ihre persischen und zentralasiatischen Wurzeln, so die Veranstalter der Kulturtage. Sie kombiniere dabei moderne Elemente aus Blues und Groove mit jahrtausendealten musikalischen Traditionen und nutze orientalische Instrumente wie Saz und Tar ebenso wie E-Gitarren.

Auch mehrere Kunstausttellungen gehören zum Programm des Kulturfestivals. Der deutsch-israelische Kalligraphie-Künstler Gabriel Wolff präsentiert im Rahmen der Schau "Verlorene Sprache" in Erfurt Werke, die sich laut den Veranstaltern mit den Folgen des Angriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 auseinandersetzen.

Auch politische Themen kommen im Programm vor, allen voran der wachsende Hass auf jüdische Menschen. So werden im Rahmen der Jüdisch-Israelischen Kulturtage Vorträge über die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Israel, Antisemitismus in der AfD oder die Arbeit der NS-Gedenkstätten in Thüringen stattfinden. Für Kinofans werden außerdem eine Reihe von Filmvorführungen angeboten, darunter der Oscar-prämierte Film "The Brutalist".