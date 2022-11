Das von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) vorgeschlagene Thüringer Sonderticket für junge Menschen spaltet die rot-rot-grüne Regierungskoalition. Grüne und SPD äußerten sich am Donnerstag in Erfurt kritisch und verwiesen auf notwendige Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur.