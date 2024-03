Philipp Scholz, stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes Jugendweihe Thüringen, sieht in dem großen Interesse an den Jugendweihefahrten - es gibt auch Touren nach Ungarn und England - eine Folge der Corona-Pandemie: "Es ist alles wieder offen, man kann hinfahren, wohin man will. Und ich glaube, dass die Jugendlichen das auch mitnehmen möchten. Gerade auch in Zeiten, wo wir merken, dass alles teurer wird, nutzen die Eltern jetzt die Chance und ermöglichen ihren Kindern diese Erfahrung."

Bildrechte: MDR/Phillip Scholz

So sieht es auch Kati Donath. Sie freut sich für ihren Sohn René: "Wir hatten diese Möglichkeit nicht. Er soll das ruhig machen. So findet er vielleicht neue Freunde, kommt mit neuen Eindrücken zurück und kann sein Spanisch testen. Ich finde das schön." Nur eine Bedingung hat sie: "Er soll mich dreimal anrufen: am Anfang, wenn er angekommen ist; zwischendurch: ich lebe noch; und am Ende: bitte hole mich wieder ab."

Der 14-Jährige hat für Lloret de Mar noch keine genauen Pläne: "Mal an den Strand gehen, mal was kaufen, um spanisch zu sprechen. Und auf die Ausflüge freue ich mich." Neben Partyspaß sind die Jugendreisen auch Bildungsreisen. Es geht, sagt Philipp Scholz, darum, andere Kulturen kennenzulernen. Geplant sind unter anderem ein Tages-Trip in einen Freizeitpark und nach Barcelona.

Zunächst aber müssen die 613 Reisenden gut 20 Stunden im Bus verbringen - mit Pausen natürlich. "Wenn die Sonne aufgeht, sind wir in Frankreich. Das wird schön", freut sich Scholz. Die Busse starten am Sonntagabend unter anderem in Altenburg, Eisenach, Weimar, Jena, Gera, Arnstadt. René Donath steigt in Erfurt zu. Der Koffer ist gepackt: "Mit T-Shirts, Süßigkeiten, da bin ich gut versorgt, und Technik - Handy und Aufladestrippe."