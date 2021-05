Die Feiern zur Jugendweihe in Thüringen werden erneut abgesagt oder auf den Herbst verschoben. Das berichtet die Ostthüringer Zeitung und beruft sich dabei auf den Landesverband der Jugendweihe Thüringen.

Landesweit sind rund 6.600 Jugendliche für dieses Jahr angemeldet. Ihnen sollen nun von den regionalen Verbänden Angebote im Herbst unterbreitet werden. Dennoch würden viele Feiern storniert, so Ute Töpfer-Rauchmal vom Landesverband. Bereits im vergangenen Jahr waren die Jugendweihefeiern coronabedingt auf den Herbst verschoben oder abgesagt worden.

Bei den Jugendweihen feiern 14- und 15-jährige Schüler symbolisch den Abschluss von ihrer Kindheit. Die Tradition der Jugendweihe reicht laut Interessenvereinigung bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. In der DDR erhielt sie einen stark politischen Charakter. Die Jugendlichen hatten ein Bekenntnis zum Sozialismus abzulegen. Nach der Wiedervereinigung blieb das Fest in Ostdeutschland sehr populär.