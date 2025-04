Der Thüringer Landesverband der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative (JA) hat sich aufgelöst. Das teilte der Verband auf Facebook und der Plattform X mit. Den Angaben nach wurde der Beschluss dazu am Samstag beim Landeskongress in Erfurt gefasst. Der Thüringer Landesverband wurde im Mai vorigen Jahres vom Thüringer Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.

Auf Bundesebene hatte die AfD im Januar auf einem Bundesparteitag die Auflösung ihrer Jugendorganisation beschlossen. Die JA-Bundesorganisation, die rechtlich als eigenständiger Verein außerhalb der AfD firmierte, löste sich daraufhin nach eigenen Angaben Anfang Februar auf einem Bundeskongress in Apolda auf.

Auch in Sachsen-Anhalt beispielsweise ist die Junge Alternative jetzt ihrer Auflösung zuvorgekommen. Wie der AfD-Landesverband am Montag dem MDR mitteilte, hat sich die JA dort bereits auf einem Kongress am 8. März im Jerichower Land aufgelöst.