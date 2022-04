Jeweils zwei Jurys werden die Prosatexte, Gedichte und Aufsätze der jungen Literaten beurteilen. In den Fachjurys sind Autoren und Journalisten aus Tschechien und Deutschland vertreten. Es gibt aber auch zwei Schülerjurys, in denen die Jugendlichen eines Gymnasiums in Prag und einer Schule in Görlitz die zugeschickten Beiträge bewerten. Im Mai werden dann die Sieger feststehen und zu einer feierlichen Preisverleihung nach Prag fahren können. Die Gewinner werden unter anderem mit Austauschreisen in das jeweils andere Land belohnt.