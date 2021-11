Die Thüringer Junge Union (JU) hat ihren Vorsitzenden Cornelius Golembiewski wiedergewählt. Der Arzt aus Jena erhielt am Samstag auf dem Landestag der JU in Weimar 52,5 Prozent der Stimmen. Gegenkandidaten gab es keine. In seiner Bewerbungsrede hatte Golembiewski beklagt, dass es der CDU-Parteijugend nicht gelungen sei, genügend junge Leute in die Parlamente zu bringen. Das zu ändern nannte der neue alte Vorsitzende als Ziel für die nächsten zwei Jahre.