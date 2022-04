In einem gemeinsamen "Forderungspapier zur Justiz in Thüringen" heißt es, dass gegen solche Juristen frühzeitig Disziplinarmaßnahmen ergriffen werden müssten. In dem Papier werden mehrere Thüringer Juristen namentlich erwähnt, denen die Unterzeichner eine tendenziöse Rechtsprechung oder eine Nähe zur oder Mitgliedschaft in der AfD attestieren. Erarbeitet worden ist es unter anderem von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Mobit, der Opferberatungsorganisation Ezra, den Naturfreunden, dem Landesflüchtlingsrat und dem Landesverband der Arbeiterwohlfahrt.