Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow bildet wie erwartet sein Kabinett um. Wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte, steigt Staatssekretärin Susanna Karawanskij im Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft zur Ressortchefin auf. Sie übernimmt diesen Posten von Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff, der die Funktion bisher zusätzlich innehatte. Hoff fungiert seit Ende 2019 auch als Landwirtschafts- und Infrastrukturminister, weil Birgit Keller Präsidentin des Thüringer Landtags geworden war. Alle vier Politikerinnen und Politiker gehören der Partei Die Linke an. Susanna Karawanskij 2019 als Ministerin in Brandenburg. Bildrechte: dpa

Zum zweiten Mal Landesministerin

Die 41 Jahre alte Susanna Karawanskij soll bei der nächsten Landtagssitzung vereidigt werden. Für sie ist es der zweite Posten als Ministerin in einer Landesregierung. Sie stammt aus Sachsen und ist seit März 2020 Staatssekretärin in Thüringen. Zuvor war sie ein Jahr lang Gesundheitsministerin in Brandenburg gewesen. Sie schied nach der Brandenburger Landtagswahl 2019 aus dem Amt, weil die Linke an der Landesregierung in Potsdam seither nicht mehr beteiligt ist.

Bauernverband begrüßt Berufung

Der Thüringer Bauernverband begrüßte die Berufung von Krawanskij. Präsident Klaus Wagner sagte MDR THÜRINGEN, der Verband habe zwar mit Staatskanzleichef Hoff in den vergangenen Jahren in der Agrarpolitik sehr gut zusammengearbeitet. Dennoch sei es für den Bauerverband sehr erfreulich, dass es nun wieder eine eigenständige Ministerin in der Landesregierung gebe, die sich mit ganzer Kraft um die Agrarthemen kümmern könne.

Ramelow im Sommerinterview: Hoff kann nicht auf Dauer zwei Häuser führen

Ministerpräsident Ramelow hatte die Kabinettsumbildung im MDR THÜRINGEN-Sommerinterview in der vergangenen Woche angekündigt. Er sagte, Hoff führe zwei Häuser, was "keine Dauergeschichte" werden und nicht so bleiben könne. Die Nachfrage von MDR-Reporter Lars Sänger, ob Karawanskij den Posten übernehmen soll, beantwortete Ramelow jedoch nicht.