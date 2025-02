Die Thüringer haben die bisher kälteste Nacht in diesem Winter erlebt. Am niedrigsten waren die Temperaturen in Bischofferode im Eichsfeld. Dort wurden nach Angaben des MDR-Wetterstudios in der Nacht zu Montag bis zu minus 15,2 Grad Celcius gemessen. Kalt war es auch in Hohenstein im Kreis Nordhausen mit minus 14,2 Grad und in Tanna-Zollgrün im Saale-Orla-Kreis mit minus 13,8 Grad. Zweistellige Minusgrade wurden beispielsweise in Waltershausen (Kreis Gotha), Leimbach im Wartburgkreis, Schleiz (Saale-Orla-Kreis) oder in Altenburg-Nobitz gemessen.