Die Verantwortlichen für das Verfahren in der Behörde und im Innenministerium hätten monatelang nicht ausreichend gegen Christ ermittelt, so der Vorwurf. Seit März vergangenen Jahres gibt es den Verdacht, Christ habe eine Mitarbeiterin sexuell genötig t. Wegen der Vorwürfe ist Christ im April zurückgetreten.

Gegenüber dem Nachrichtenmagazin Spiegel gab die betroffene Ex-Mitarbeiterin an, Christ habe sie in den Büroräumen der GdP-Geschäftsstelle in Erfurt mehrfach zum Sex gegen ihren Willen genötigt. Dabei soll er ihre finanzielle Notlage ausgenutzt und sie unter Druck gesetzt haben. Angeblich habe Christ die Frau bei der GdP eingestellt, nachdem er ein sexuelles Verhältnis mit ihr angefangen hatte, welches zu Beginn der Affäre einvernehmlich gewesen sein soll.