Vielerorts in Thüringen haben Gläubige am Karfreitag Gottesdienste besucht. Im Mittelpunkt dabei stand das Gedenken an Jesus Christus, sein Leiden und Sterben. Der Karfreitag ist für Christen einer der höchsten Feiertage. Sie erinnern dabei an den Tod von Jesus Christus am Kreuz in Erwartung seiner Auferstehung.