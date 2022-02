Bad Blankenburg: 2. Kurschania Digital

Der Bad Blankenburger Karnevalverein organisiert dieses Jahr wieder eine Online-Veranstaltung - 2. Kurschania Digital. Der Event ist am 26. Februar ab 19 Uhr auf dem YouTube-Kanal des Clubs zu folgen.

Königsee: Onlinesitzung und URK-Klassiker am Rosenmontag

Dieses Jahr organisiert die Karnevalgesellschaft "Unweiser Rat Königsee" zwei Online-Veranstaltungen. Am 26. Februar um 19:11 Uhr findet eine Onlinesitzung und am 28. Februar ebenso um 19:11 Uhr der Event "URK-Klassiker am Rosenmontag" statt. Beide Veranstaltungen sind auf dem YouTube-Kanal des Vereins anzusehen.

Neustadt an der Orla: Online-Weiberfasching und Miniatur-Umzug

Die Karnevalgesellschaft "Duhlendorf" veranstaltet auch dieses Jahr einen Online-Weiberfasching. Die Narren können bis spätestens Donnerstag, 17 Uhr, ein kreatives Fasching-Bild an die Karnevalgesellschaft senden. Unter den Teilnehmern wird dann ein Kostümpreis vergeben. Zusätzlich findet am 27. Februar um 14 Uhr ein "Miniatur-Umzug" statt, der online ausgestrahlt wird.

Rudolstadt: Livestream zum Fasching

Der Förderverein des Pennäler Karneval Club am Gymnasium Rudolstadt lädt dieses Jahr zu einem Fasching-Livestream ein. Der Event ist am 26. Februar ab 20:15 Uhr auf der Webseite des Vereins zu folgen.

Alach: Weiberfasching, Prunksitzung und Rosenmontagsball

Karneval Club Alach lädt am 24. Februar um 20:11 Uhr zu einem Weiberfasching ein. Am 26. Februar um 19:11 veranstaltat der Verein eine Prunksitzung und am 28. Februar um 20:11 einen Rosenmontagsball. Alle Veranstaltungen finden im Alacher Gasthaus "Zur Schenke" statt. Der Zutritt ist unter 2G-Plus-Regel gestattet. Die Karten können auf der Vereinswebseite geschafft werden.

Erfurt: Weiberfastnacht, Prunksitzung und Gemeinschaftssitzung Erfurter Vereine bei FACEDU

Der Karnevalsverein FACEDU aus Erfurt organisiert dieses Jahr eine Weiberfastnacht am 24. Februar, eine Prunksitzung am 26. Februar und eine Gemeinschaftssitzung Erfurter Vereine am 1. März, jeweils um 19:33 Uhr, unter 2G-Plus-Regel. Die Eintrittskarten für die Veranstaltungen können auf der Vereinswebseite bestellt werden.

Erfurt: 2. Couch Karneval mit Antenne Thüringen

Der Karneval Klub "Helau" Erfurt organisiert dieses Jahr den 2. Couch Karneval. Die Online-Veranstaltung ist am 25. Februar ab 19 Uhr auf den Facebook- und YouTube-Kanälen zu sehen.

Kannawurf: Veranstaltung Kannawurfer Karnevalsverein

Für den Rosenmontag plant der Kannawurfer Karnevalsverein ab 10 Uhr eine kleine Veranstaltung mit Musik und Verpflegung auf dem Schenkenplatz. Der Event soll auch für die sozialen Medien aufbereitet und eingestellt werden.

Sömmerda: Rathaussturm der Karnavalisten

Der Faschingsclub "Rot-Weiß" Sömmerda hat sich zum Rathaussturm bekannt. "Auch die rot-weißen Narren selbst haben nicht mehr so recht daran geglaubt, aber nun starten sie am 24. Februar um 11:11 Uhr wenigstens zu ihrem traditionellen Rathaussturm und präsentieren ein kleines Faschingsprogramm", freut sich Präsident Steffen Voigt über das donnerstägliche Ereignis. Vor dem Rathaus soll es eine abgesperrte Zuschauerfläche geben. Der Zutritt ist nur unter 2G-Regel gestattet. Die Regelung findet auch für die Aktiven Anwendung. Die Zuschauerzahl wird begrenzt, geöffnet ist bereits ab 9:30 Uhr. Es gilt Maskenpflicht überall dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

Tunzenhausen: Abendveranstaltung und Kinderfasching

Der Faschingclub Tanzenhausen plant für das Faschingswochenende eine Abendveranstaltung und einen Kinderfasching. Beide Veranstaltungen finden unter 2G-Bedingungen statt. Die Plätze sind begrenzt, es kann telefonisch angemeldet werden. Die Abendveranstaltung beginnt in der Eventhalle Tunzenhausen am Samstag, 26. Februar, um 20 Uhr, der Kinderfasching am Tag darauf um 15 Uhr.

Apfelstädt: Online-Programm vom Apfelstädter CC

Der Apfelstädter Karnevalclub bereitet dieses Jahr einen Video-Programm-Zusammenschnitt für den 26. Februar vor. Das Online-Programm soll auf Facebook zu sehen sein.

Georgenthal: Open-Air-Büttennachmittag

Am 26. Februar um 15:11 Uhr veranstaltet der Georgenthaler Karnevalverein einen Open-Air-Büttennachmittag am Parkplatz des Georgenthaler Bürgerhauses. Es gilt die 2G-Regel.

Gotha-Siebleben: Online-Faschingprogramm

In diesem Jahr finden die Karnevalveranstaltungen des Carnevals-Clubs-Gotha-Siebleben im Internet statt. Der Club lädt am 24. Februar um 14 Uhr zum Online-Rathaussturm der "Siebleber Menscher" ein. Um 18:11 Uhr veranstaltet der Verein zusätzlich einen Online-Stubenfasching.

Langenfeld: Live-Programm mit der Kirchengemeinde Sankt Anna Struth

Der Lengenfelder Karnevalverein lädt zusammen mit der Kirchengemeinde Sankt Anna Struth am 26. Februar um 19:11 Uhr zu einem Online-Karneval-Programm ein. Die Veranstaltung kann auf YouTube gefolgt werden.

Wechmar: Programmveranstaltung in der St.-Viti-Kirche