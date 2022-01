Acht Wochen vor Rosenmontag hält der Landesverband Thüringer Karnevalvereine an einer Session 2022 fest. Wie Verbandspräsident Michael Danz sagte, soll es in Thüringen keine allgemeine Absage wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen geben. Dafür sei die Situation in den einzelnen Regionen und Vereinen zu unterschiedlich.