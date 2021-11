Thüringens Narren und Närrinnen haben sich den Karnevalsauftakt am 11.11. trotz Corona-Pandemie nicht nehmen lassen: Vielerorts feierten die Karnevalsvereine den Auftakt der "fünften Jahreszeit". Allerdings mit Einschränkungen, wie beispielsweise in Erfurt: "Es wurden keine Orden übergeben und es wurde nicht gebützt", sagte ein Sprecher der Gemeinschaft Erfurter Carneval.

Normalerweise übergeben Kinder dem Erfurter Oberbürgermeister zum Saisonauftakt Orden, es wird geschunkelt und gebützt, also Küsschen verteilt. Das sei dieses Jahr coronabedingt ausgefallen. Der Stimmung in Erfurt habe das jedoch keinen Abbruch getan, so der Sprecher. "Hauptsache, wir können unser Brauchtum pflegen."