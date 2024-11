Wie es der Brauch will, sind in Thüringen seit Montag - den 11.11. ab 11:11 Uhr - die Narren los. Im ganzen Freistaat feierten Karnevalisten mit Spielen und Tänzen den Start in die fünfte Jahreszeit. Enden wird die Karnevalssaison erst wieder in knapp vier Monaten mit dem Rosenmontag am 3. März 2025 und dem damit einhergehenden Beginn der Fastenzeit. MDR THÜRINGEN-Reporterinnen und -Reporter haben die Faschingsvereine bei ihren Auftaktveranstaltungen begleitet.