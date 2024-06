Im sogenannten Kastrationsprozess am Landgericht Erfurt hat der Angeklagte nicht ausgesagt. Der 75 Jahre alte Mann ist wegen schwerer Körperverletzung in acht Fällen angeklagt. Er soll in Sömmerda Männern gegen Bezahlung Hoden und oder Penis entfernt haben. Die Taten hat er laut Anklage in den Jahren 2015 bis 2019 in seinem Wohnzimmer begangen.