Hochwasser Thüringen schickt Katastrophenhelfer nach Bayern

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) sagte: "Es kommt jetzt darauf an, der Bevölkerung in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten schnell Hilfe zu senden." Thüringens Katastrophenschutzeinheiten seien hierfür spezialisiert und hätten modernste Geräte an Bord. In Bayern sind bereits eine Frau und ein Feuerwehrmann in den Fluten umgekommen, ein weiterer Helfer wird im Landkreis Günzburg vermisst.