Fakt ist! Aus Erfurt Katastrophen, Cyberangriffe, Krisenpläne: Wie sicher ist Thüringen?

Hauptinhalt

15. Mai 2025, 10:04 Uhr

Wie gut ist Thüringen auf Krisen und Ausnahmesituationen vorbereitet? In der MDR-Sendung "Fakt ist! Aus Erfurt" diskutierten Expertinnen, Politiker und Bürger am Mittwochabend über Vertrauen in den Katastrophenschutz, die Rolle individueller Vorsorge und die Schwächen digitaler Infrastrukturen. Einigkeit herrscht vor allem in einer Frage: Vorbereitung beginnt bei jedem Einzelnen - und sollte schon in der Schule vermittelt werden.