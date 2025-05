Wer hinter den Cyberattacken auf kritische Infrastrukturen streckt, ist kein Geheimnis. Es sind Hackergruppen, teils - so vermuten es die Nachrichtendienste in In- und Ausland - staatlich unterstützt und systematisch im Vorgehen: Sie analysieren Schwachstellen, fordern Lösegelder oder veröffentlichen sensible Daten. Dabei geht es nicht nur um finanziellen Schaden, sondern - und das nicht zuletzt - um das Erschüttern staatlicher Handlungsfähigkeit. Das Ziel: einen Vertrauensverlust in der Bevölkerung erzeugen. Ein Szenario, wie es sich im vordigitalen Zeitalter in einem Science-Fiction-Roman las.