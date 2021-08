Wenn eine untere Katastrophenschutzbehörde Materialien oder Geräte aus den Lagerbeständen anfordert, erfolge eine entsprechende Bewertung durch das Thüringer Landesverwaltungsamt. In der Regel gebe es dann die Freigabe zur Abholung aus dem nächstgelegenen Katastrophenschutzlager, in denen sich die benötigten Materialien und Geräte befinden. Laut Wettengl verfügen die unteren Katastrophenschutzbehörden aber auch über eigene Materialien - je nach regionalen Besonderheiten. Beispielsweise seien Sandsäcke in Regionen vorrätig, die hin und wieder von Hochwasser bedroht sind.

Vielfältiges Inventar

Um die Bevölkerung etwa im Falle einer Naturkatastrophe versorgen und notfalls eine große Zahl an Menschen unterbringen zu können, sind in den Thüringer Katastrophenschutzlagern viele verschiedene Materialien gelagert. Dazu gehört neben allgemeiner Ausrüstung auch Spezialtechnik, wie beispielsweise Maschinen zur Befüllung von Sandsäcken. Laut Thüringer Innenministerium lassen sich die gelagerten Gegenstände in folgende Gruppen gliedern:



Stromerzeuger, Verteiler, Beleuchtung z.B. 42 Stromerzeuger in Leistungsklassen von 6 bis 60 kVA

Ausrüstung zur Technische Hilfeleistung z.B. 60 Motorkettensägen

Materialien für den Hochwasserschutz z.B. etwa 1,7 Mio. Sandsäcke

Pumpen & Zubehör z.B. 107 Tauch- und Schmutzwasserpumpen

Ölschadenbekämpfung z.B. Ölabscheider

Zelte mit Ausstattungen & Zubehör z.B. 1.200 Feldbetten

Bekleidung - Schutzkleidung, Helfer- und Betroffenenbekleidung z.B. 800 Chemikalienschutzanzüge

Brandbekämpfung z.B. sieben Außenbehälter zum Transport von Löschwasser mittels Hubschraubern

Dekontamination z.B. Auffangwannen

Lagerung - Aufbewahrung und Transport z.B. Gitterboxpaletten, Gabelstapler

Sonstige Werkzeuge, Geräte und Materialien z.B. Spaten, Schaufeln

Zusätzliche Bestände zur Bewältigung der Corona-Pandemie sind laut Innenministerium nicht hinzugekommen, da dies in die Zuständigkeit des Thüringer Gesundheitsministeriums falle. Die Schutzausrüstung in den Katastrophenschutzlagern diene also nicht zur Bewältigung einer Pandemie, sondern anderer Gefahrenlagen mit bedenklichen hygienischen Verhältnissen. Zu den Spezialgeräten der Katastrophenschutzlager gehören unter anderem Sandsackfüllmaschinen. Direkt daneben sind unbefüllte Sandsäcke gelagert. Bildrechte: MDR/Christian Franke

Thüringen stellt Hilfe bereit

Laut Innenministerium gab es im Jahr 2021 bereits mehrere Fälle, in denen Material aus den Katastrophenschutzlagern ausgegeben wurde. Ein erster hatte sich im Februar in Jena ereignet. Aufgrund des Ausfalls einer Fernwärmeleitung wurden verschiedene Heizgeräte an die Stadt Jena ausgegeben, sagt Wettengl. Zudem erhielt Rheinland-Pfalz nach den Unwettern im Juli Hilfsgüter aus Thüringer Beständen.

Des Weiteren können die Materialien auch für internationale Hilfegesuche bereitgestellt werden. Darüber entscheidet das Innenministerium. So wurden beispielsweise Anfang Juni 2021 Zelte, Schutzmasken und Gummistiefel in das südasiatische Land Nepal geschickt, um die dortigen Corona-Maßnahmen zu unterstützen. In jedem Fall müsse aber gesichert bleiben, dass noch genügend Vorräte für Katastrophenfälle oder Gefahrenlagen vor Ort vorhanden sind. Das Lager im Erfurter Gefahrenabwehrzentrum Süd beinhaltet sowohl Materialien und Ausrüstung der Stadt als auch des Landes. Bildrechte: MDR/Christian Franke

Keine weiteren Katastrophenschutzlager in Thüringen geplant

Wie das Innenministerium auf Anfrage mitteilte, gibt es seitens des Landes derzeit keine Pläne, weitere Katastrophenschutzlager einzurichten. Der Fokus liege aktuell auf der Ertüchtigung und Verbesserung der bestehenden Lagerhaltung. Die ständige Weiterentwicklung und Erweiterung der Bestände sowie regelmäßige Beschaffungsmaßnahmen werden laut Ministerium fortlaufend durchgeführt, um auf Gefahren angemessen reagieren zu können.