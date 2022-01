Das Bistum Erfurt schließt nicht aus, dass es noch zu einem beschleunigten Anstieg kommen könnte. Dies war bei Missbrauchsfällen der Vergangenheit wiederholt der Fall. Insgesamt ist ein Trend zur Abkehr von der Kirche erkennbar. Allein in Erfurt traten im vergangenen Jahr 950 Menschen aus - etwa 400 mehr als 2020. Auch in Gera stiegen die Zahlen.

Der Caritasverband im Bistum Erfurt will mit seinem Projekt "Kirche ist Vielfalt" Glaubende halten und hinzugewinnen. Dafür sei Pastoralarbeit vor allem in nicht kirchlichen Gegenden geplant. Gut 147.000 Katholiken leben in Thüringen, die meisten von ihnen im Eichsfeld.