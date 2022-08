ÖPNV Thüringen hat kein Geld für künftiges 9-Euro-Ticket

Hauptinhalt

Nach dem Ende des bundeweiten 9-Euro-Tickets am Mittwoch wird es in Thüringen vorerst keine Fortsetzung geben. Auch wenn das Infrastrukturministerium das Angebot "wünschenswert" nennt, scheitert es am Geld. Einspringen soll der Bund, so ein Vorschlag.