Die geplante Verschärfung der Corona-Vorschriften für Gaststätten ist vorerst vom Tisch. Das erklärte die Landesregierung am Dienstagmittag in ihrer Regierungsmedienkonferenz. Eigentlich sollte ab dem 23. Januar im gesamten Gastro-Bereich 2G Plus gelten. Das heißt: Nur noch Geimpfte und Genesene mit einem negativen Corona-Test oder einer Auffrischungsimpfung hätten Zutritt bekommen. Jetzt gilt weiterhin 2G, der Zutritt wird nur erlaubt, wen man geimpft oder genesen ist.

In Hot-Spot-Regionen mit einer Inzidenz von über 1.000 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen wird aber auch zukünftig die 2G Plus-Regel angewandt, so schreibt es das Frühwarnsystem von Thüringen vor. Weil die aktuelle Verordnung bereits Wirkung zeige, gilt in Thüringen weiterhin 2G für den Besuch von Gaststätten und Bars. Bildrechte: IMAGO / Sven Simon

Aktuell gültige Verordnung zeige bereits Wirkung

Nach Angaben von Regierungssprecher Falk Neubert stellte das Kabinett am Dienstag aber fest, dass die Verordnung in ihrer jetzigen Fassung bereits Wirkung zeige und die Infektionszahlen sinken. Die aktuell gültige Corona-Verordnung in Thüringen wird um zwei Wochen verlängert.